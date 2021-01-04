وفد من الصحة العالمية يزور مقر إقامة منتخبات اليد بمجموعة الإسكندرية

قام وفد من منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين ، بزيارة لفندق توليب القوات المسلحة بالساحل الشمالي ، الذي يضم الفرق الثمانية المشاركة في كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر ومعهم كبار المسؤولين من الاتحاد الدولي واللجنة العليا المنظمة للبطولة.

ومن المقرر أن يدخل الجميع بالكبسولة التي تمنع عدم الخروج تماما إلا للتدريب أو المباراة.

واشادت اللجنة بالتجهيزات وامكانيات الفندق ووضعت طلباتها لحين التنفيذ من جانب احمد نجيب مدير عام الفندق.

يشار إلى أن الفرق الـ 32 مقسمة إلى ثمان مجموعات مكونه من أربعة فرق يستضيف كل ستاد مجموعتين من الجولة التمهيدية، والتي تقام في الفترة من 13 إلى 19 يناير.