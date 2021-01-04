الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابي في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، القبض على إرهابي في العاصمة بغداد.



وقالت وكالة الاستخبارات، في بيان صحفي اليوم أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي، إن "الإرهابي الذي تم القبض عليه هو أحد منفذي تفجير العجلة المفخخة في محافظة المثنى والتي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين قتيلا".



وأضافت أن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على أحد منفذي تلك الجريمة في منطقة اللطيفية ضمن محافظة بغداد، مشيرة إلى أنه مطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية.



ولفتت إلى تدوين أقواله بالاعتراف وإحالته إلى جهة الطلب.