 سوجا: اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ مع ارتفاع إصابات كورونا - بوابة الشروق
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سوجا: اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ مع ارتفاع إصابات كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 6:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 6:14 ص

 قال رئيس مجلس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن اليابان ستدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها بسبب جائحة كوفيد -19 .

ويأتي إعلان سوجا بعد أن حث حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو، الحكومة المركزية يوم السبت على فرض الإجراء على مناطقهم بعد حدوث إرتفاع كبير في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وسجلت اليابان 3158 حالة إصابة جديدة يوم الأحد، نصفها تقريبا من المحافظات الأربع - طوكيو وكاناجاوا وتشيبا وسيتاما.

وأعربت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، عن مخاوفها من زيادة عدد المصابين الذين يعانون من أعراض حادة بعد أن ارتفع الرقم إلى 101 يوم الأحد.

وحثت سكان طوكيو البالغ عددهم 14 مليون شخص على الاستمرار في الامتناع عن الخروج بلا داع ضروري.

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