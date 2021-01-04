محافظ الشرقية: تغريم 86 مواطنًا لم يلتزموا بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن لجان المتابعة الميدانية شنت حملات بمختلف مداخل ومواقف مدينة الزقازيق؛ لمتابعة مدى التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامة الواقية للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، في بيان له، أن الحملات أسفرت عن تغريم 86 مواطنًا من ركاب المواصلات العامة ورواد المحال التجارية بمدينة الزقازيق؛ لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

وأشار محافظ الشرقية، إلى تحصيل الحد الأدنى من الغرامة الفورية على المخالفين بقيمة 50 جنيه لكل مخالف، طبقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.