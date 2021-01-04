 أبلغنا الاتحاد الإفريقي بهذا التطور.. إثيوبيا تصدر بيانا عن اجتماع سد النهضة - بوابة الشروق
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أبلغنا الاتحاد الإفريقي بهذا التطور.. إثيوبيا تصدر بيانا عن اجتماع سد النهضة

محمد علاء
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 5:57 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 5:57 م

أصدرت وزارة الري والطاقة الإثيوبية، بيانا صحفيا، بشأن اجتماع سد النهضة، الذي غاب عنه السودان.

وجاء في البيان أنه تعذّر عقد الاجتماع الافتراضي لوزراء شؤون المياه في إثيوبيا ومصر والسودان الذي كان مقرر اليوم؛ لعدم حضور وفد السودان.

وأضاف: "حضر وفد مصر والخبراء المعينون من الاتحاد الإفريقي والمراقبون الاجتماع بعد دعوة وجهتها إثيوبيا - رئيسة الاجتماع".

وأشار البيان إلى أن إثيوبيا "وافقت على اعتماد الوثيقة التي صاغها الخبراء المعينون من الاتحاد الأفريقي كمدخلات في المفاوضات الثلاثية".

وتابع: "ومع ذلك، فإن الاجتماع المخطط لتقييم القضايا المتفق عليها والمعلقة لا يمكن عقده بسبب غياب الوفد السوداني".

ونوه إلى أن إثيوبيا أبلغت هذا التطور لرئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

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