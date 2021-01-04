اليابان تدرس إعلان حالة الطوارئ مجددا لمواجهة فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوجا، اليوم الاثنين، أن الحكومة تدرس إعلان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة بعد الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال عطلة رأس السنة الجديدة.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن سوجا قوله خلال مؤتمر صحفي بمناسبة العام الجديد، إن الحكومة تسعى لبدء التطعيمات ضد كوفيد-19 أواخر فبراير المقبل، أي قبل الجدول الزمني للعاملين في الرعاية الصحية لبدء تلقي التطعيمات والمقرر منتصف مارس.

وكانت حاكمة العاصمة طوكيو يوريكو كويكي وحكام محافظات تشيبا وكاناجاوا وسايتاما قد حثوا الحكومة أمس الأول على إعلان حالة الطوارئ بعد أيام من تسجيل العاصمة أكثر من 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد للمرة الأولى.

يشار إلى أن اليابان أعلنت حالة الطوارئ سابقًا في طوكيو وست محافظات أخرى أوائل أبريل من العام الماضي أثناء الموجة الأولى من الإصابات في البلاد، وتوسعت في جميع أنحاء البلاد في وقت لاحق من ذلك الشهر. ومع انحسار حالات الإصابة بفيروس كورونا، رفعت اليابان حالة الطوارئ على مراحل في الشهر التالي.