سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خفضت الحكومة الكوبية في سياسة تقشفية الحد الأدنى للأجور، وذلك مع بداية العام الجديد لتتساوى رواتب الأطباء والصحفيين مع رواتب مروضي الأسود في السيرك وذلك تماشيا مع سياسة توحيد العملة.

وذكرت صحيفة "فرانس برس"، نقلا عن الصحيفة الحكومية الكوبية، أن الحد الأدنى من الرواتب سيبلغ ما يعادل 87 دولار أمريكي، بينما سيكون الحد الأقصي 396 دولارا.

وسيتم تقسيم الوظائف المختلفة على 34 مستوى يتم إعطاء الموظفين أجورهم وفقا لها.

وكان الأعلى أجرا بحسب القانون الجديد حكام الولايات الذين تبلغ رواتبهم 375 دولارا ما يعادل ضعف رواتب مهندسي الكمبيوترات في القانون الجديد.

وأما الأطباء المناوبين والصحفيين والمدرسين ومروضي الأسود بالسيرك فتبلغ رواتبهم 210 دولارا؛ ليتقاضى الرياضيين الحاصلين على الميداليات الذهبية رواتب أعلى تبلغ 234 دولارا.

ولم يتم تحديد الرواتب الخاصة برئيس الجمهورية ميغال دياز، ولا رئيس الحزب الشيوعي راؤول كاسترو.

وبحسب الخبير الاقتصادي بيدرو مونريال، فإن نصف الشعب الكوبي المصنفين كموظفين بالخدمات فستكون رواتبهم دون الـ157 دولار شهريا.

ويأتي ذلك بعد إلغاء عملة البيزوس المساوية للدولار الأمريكي والاعتماد فقط على البيزوس العادي الذي تقل قيمته عن الدولار.

ويأتي ذلك في ظل سياسة رامية لتسهيل الاقتصاد الكوبي المعقد علي المستثمرين الأجانب سعيا لجلب المزيد منهم مقابل خسارة كوبا الكثير من الأموال؛ بسبب العقوبات الأمريكية وتوقف الحوالات النقدية وتعطل السياحة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.