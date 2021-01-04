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أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن مريض كلى تلقى جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، ليصبح أول شخص في العالم يحصل على اللقاح خارج التجارب السريرية.