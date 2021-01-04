 مريض كلى بريطاني.. أول شخص يتلقى لقاح أسترازينيكا_أكسفورد المضاد لكورونا - بوابة الشروق
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مريض كلى بريطاني.. أول شخص يتلقى لقاح أسترازينيكا_أكسفورد المضاد لكورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 11:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 11:07 ص

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن مريض كلى تلقى جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، ليصبح أول شخص في العالم يحصل على اللقاح خارج التجارب السريرية.


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