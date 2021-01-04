وزارة الدفاع الجزائرية: نقل شقيق بوتفليقة إلى سجن مدني لاتهامه في قضايا أخرى

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، نقل سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة من سجن عسكري بولاية البليدة إلى سجن "الحراش" المدني بالجزائر العاصمة بعد أن برأه القضاء العسكري أول أمس من تهمة التآمر على الجيش والدولة.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الاثنين، إنه "تنفيذا لقرار مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة في جلسته المنعقدة أول أمس، نحيط الرأي العام علما، أنه تم مساء أمس، نقل المتهم سعيد بوتفليقة من المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية بالبليدة إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، حيث تم وضعه تحت تصرف وكيل الجمهورية أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد كونه متابع بقضايا أمامه".

وكان مجلس الاستئناف العسكري بولاية البليدة (شمال) قد قضى أول أمس السبت ببراءة كل من سعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق مديري المخابرات السابقين ولويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال من تهمة التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية والمؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم.

وقضت المحكمة العسكرية في سبتمبر 2019 بسجن كل من السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق لمدة 15 عاما والسجن 3 سنوات منها 9 أشهر نافذة بحق حنون بعد أن أدانتهم بتهمتي التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة، وفي فبراير الماضي أيدت محكمة الاستئناف العسكرية الحكم قبل أن يتقدم المتهمون بطعن جديد قبلته المحكمة وقضت ببراءتهم أول أمس.