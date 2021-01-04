زامبيا: 342 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالتين خلال 24 ساعة

رصدت وزارة الصحة في زامبيا يوم الأحد 342 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة بعد إجراء 7178 فحصا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى21582 حالة.

وتوفيت حالتان متأثرتين بالإصابة بفيروس كورونا بينما تعافي141 حالة خلال نفس الفترة.

وذكرت صحيفة لوساكا تايمز في موقعها على الانترنت يوم الأحد أن لوساكا/ عاصمة زامبيا/ جاءت فى المقدمة بواقع 216 إصابة من الإصابات الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات التعافي من مرض كوفيد-19 بلغ في زامبيا 19083 بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2105 وبلغ عدد الوفيات 394 حالة.

وبلغ العدد التراكمي لاختبارات فيروس كورونا في زامبيا 624046 بحسب صحيفة لوساكا تايمز