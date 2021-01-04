 فاوتشي يرفض ما أعلنه ترامب عن تضخيم حصيلة وفيات كورونا - بوابة الشروق
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فاوتشي يرفض ما أعلنه ترامب عن تضخيم حصيلة وفيات كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 6:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 6:34 ص

نفى اثنان من أبرز المسؤولين الطبيين في الولايات المتحدة ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب عن تضخيم البيانات الاتحادية عن إصابات ووفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وقال أنتوني فاوتشي مدير المعهد القومي لأمراض الحساسية والأمراض المعدية لشبكة "إيه.بي.سي" إن حصيلة "الوفيات حقيقية"، مشيرا إلى أن المستشفيات المكتظة والعاملين المنهكين في القطاع الطبي "ليسوا أخبارا كاذبة بل حقيقة".

ودافع فاوتشي وجيروم آدمز كبير الجراحين الأمريكيين الذي ظهر على شبكة "سي.إن.إن" في برنامج "حالة الاتحاد"، عن دقة بيانات فيروس كورونا التي تنشرها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعد أن شكك ترامب في النهج الذي تتبعه المراكز.

 

وكان ترامب قد كتب على "تويتر": "أعداد الإصابات والوفيات بفيروس الصين مبالغ فيها لدرجة كبيرة في الولايات المتحدة بسبب الأسلوب السخيف الذي تنتهجه الحكومة في تحديدها مقارنة بدول أخرى تعلن العديد منها، عن عمد، بيانات منخفضة وغير دقيقة على الإطلاق".

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