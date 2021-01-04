محافظ البحيرة: غلق 3 صيدليات وإحالة 74 موظفا للتحقيق خلال حملات رقابة برشيد

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضبط الأسواق، وتكثيف المرور على كافة المصالح الحكومية للتأكد من الانضباط الإداري بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وشنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام المحافظة، برئاسة عمر لبيب، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلي والطب البيطري، حملة مكبرة بنطاق مركز رشيد أسفرت عن غلق ٣ صيدليات لعدم وجود صيدلي بها، بالإضافة إلى ضبط أدوية تأمين صحي وأدوية بشرية معدة للبيع بمكتب لبيع المستلزمات الطبية، وضبط كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة بمركز علاج طبيعي.

وبالمرور على محلات بيع الأغذية والأسواق والمخابز تم ضبط "12 برميل زيتون و4 علب جبنة و15 كيلو سجق و50 جوال دقيق مجهول المصدر"، كما تم غلق محل ومخبز بدون ترخيص.

ومرت الحملة على المنشآت الحكومية لمتابعة الانضباط الإداري، وأحالت 74 من العاملين بمستشفى رشيد العام والوحدة المحلية ووحدة طب الأسرة بقرية الجدية إلى التحقيق، للانصراف دون إذن.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الإداري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.