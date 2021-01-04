طمأنت الفنانة نجاة الصغيرة، محبيها على حالتها الصحية، قائلة: «أنا بخير وحابة أطمئن جمهوري لأنه عزيز وغالي عليا»، بحسب تعبيرها.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أنها دائمًا ما تستمع للموسيقى، معقبة: «أنا جوه الموسيقي لأنها بالنسبالي الحياة».

وأوضحت أنه تستمع إلى كبار الفنانين من الزمن الجميل، مثل أم كلثوم وعبدالوهاب، مضيفة: «دول جامعات مش مدارس»، على حد وصفها.

وأعربت عن سعادتها بأنها عاشت في زمن هؤلاء الفنانين وتخرجت من جامعاتهم، متابعة: «دائمًا ما أستمع لأجزاء مختلفة من أغاني أم كلثوم محببة لي».

ولفتت إلى أنها لا تقدم على أداء أعمال في الوقت الحالي، مرجعة ذلك إلى أنها تواجه صعوبة في إيجاد عازفين للون الذي تقدمه في أغانيها.

وتابعت: «أحاول إيجاد اللون الذي أحب أن أقدمه في أعمالي»، مؤكدة أنها لا تجد هذا اللون من الأغاني في الوقت الحالي.