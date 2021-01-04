الاجتماع الوزاري لتحالف أوبك بلس يبحث تداعيات كورونا على سوق النفط

انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الثالث عشر لدول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها (أوبك +)، اليوم الاثنين، برئاسة السعودية وروسيا، الذي شهد بحث تداعيات كورونا على سوق النفط، وتولي أنجولا الرئاسة الدورية لمنظمة أوبك لعام 2021.



وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في كلمته الافتتاحية اليوم، إن المنتجين في أوبك وخارجها سيواصلون التعاون المشترك من أجل التغلب على صدمة السوق النفطية في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.



وأشار الأمير الى أهمية اللقاحات الجديدة ودورها في إنعاش الطلب على النفط الخام بعدما بدأت عملية التطعيم بنجاح وهو ما يعزز حالة التفاؤل في تعافي الاقتصاد العالمي بالعام الجديد.



من جانبه، قال رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك نائب إن المنتجين في أوبك وخارجها اتفقوا على استمرار الشراكة بكفاءة عالية بعدما واجه السوق النفطي تحديات واسعة في العام الماضي وأنهارت الأسعار على نحو حاد بسبب الجائحة في أبريل الماضي.