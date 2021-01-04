وزيرة الصحة: إطلاق مبادرة لمتابعة حالات العزل المنزلي لكورونا بدءا من الأربعاء

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة تحت مظلة 100 مليون صحة، لمتابعة حالات العزل المنزلي للإصابات كورونا، منوهة إلى أن 60% من الوفيات تحدث بعد وصول المستشفى بـ24 ساعة.

وأشارت، خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، إلى توزيع المبادرة على الوحدات الصحية للأحياء والنجوع والقرى، والوصول إلى كل منازل بها مواطن مصاب بكورونا حالة بسيطة وتطبق عليها العزل المنزلي.

وذكرت أن المنفذين بالمبادرة سيمتلكون كل المطهرات والوقاية والترمومتر لمتابعة الحالات البسيطة، متابعة: «سيتم النزول من الأربعاء تدريجيًا بدءًا من أكثر الأماكن بها إصابات، وخلال أسبوعين سيتم تغطية كل رقعة في مصر».