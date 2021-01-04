هولندا: إجمالي إصابات كورونا يصل إلى 832 ألفا و702 والوفيات 11 ألفا و707

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 832 ألفا و702 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للانباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 11 ألفا و707 حالات.

وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 9919 شخصا من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 44 أسبوعا.