قررت الدائرة 6 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الطيران"، إلى جلسة 6 يناير، إداريا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد والسعيد أحمد عبده وأمانة سر محمد خميس.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا ببراءة أحمد شفيق وآخرين، عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

وأسندت للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.