 التأمين الصحي يمنع عرض مصابي كورونا على اللجان الطبية إلا بعد شفائهم - بوابة الشروق
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التأمين الصحي يمنع عرض مصابي كورونا على اللجان الطبية إلا بعد شفائهم

وزارة الصحة المصرية
وزارة الصحة المصرية
منى زيدان:
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 1:30 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 1:30 م

• وصرف كامل الأجر لمصابي كورونا الثابت إصابتهم بمسحة إيجابية أو أشعة
أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي، تعليمات دورية؛ تفعيلا للإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوی ومنعا للتكدس باللجان الطبية.

حيث أصدرت الإدارة المركزية للجان الطبية في الهيئة العامة للتأمين الصحي، بموافقة السلطة المختصة، تعليمات عاجلة بشأن مرض فيروس كورونا المستجد.

وأكدت التعليمات -التي حصلت "الشروق" على نسخة منها- منع عرض مرضى الأمراض المعدية خاصة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تماما أثناء فترة مرضهم وفترة العلاج الأساسي، للنظر في استحقاق الإجازة المرضية، على كل اللجان الطبية العامة والفرعية، وإدارات اللجان، والإدارة المركزية للجان الصحية، ويتم العرض بعد تمام الشفاء بمضي 14 يوما من إثبات المرض في الحالات العالية (العزل المنزلي) أو بعد الخروج من العزل بمستشفى الحالات المتوسطة والشديدة.

وذكرت التعليمات أنه يكتفي أن يتم إبلاغ شئون العاملين أو الموارد البشرية بجهة العمل بأي وسيلة اتصال (تليفونيا- تلغرافيا- فاكس- بريد إلكتروني معتمد- واتس آب)، بإصابة الموظف بالمرض سواء بشخصه أو من ينوب عنه.

وأشارت التعليمات إلى أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد تثبت من خلال مسحة إيجابية (PCR) أو بعلامات واضحة بالأشعة المقطعية طبقا للبروتوكلات العلمية.

ونوهت الإدارة المركزية للجان الطبية بتطبيق القرار 259 لسنة 1995 بصرف الأجر الكامل لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والثابت تشخيصهم بسمحة (PCR) إيجابية أو بعلامات مؤكدة بالأشعة المقطعية، وذلك اعتبارا من 3 يناير 2021 وحتى إشعار آخر.


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