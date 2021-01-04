 السلطات العراقية تعتقل داعشيا متهما بقتل أكثر من 30 شخصا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلطات العراقية تعتقل داعشيا متهما بقتل أكثر من 30 شخصا

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 1:50 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 1:50 م
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال إرهابي بالعاصمة بغداد ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، متورط في عملية إرهابية عام 2016 تم فيها تفجير سيارة مفخخة بمحافظة المثنى ثاني أكبر العراق وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصا.

وقالت الوكالة، في بيان لها حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز)، إنه "في مطلع عام 2016 انفجرت سيارة مفخخة في محافظة المثنى راح ضحيتها أكثر من ثلاثين شخصا، وتمكنت مفارز شعبة استخبارات المحمودية التابعة لمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد منفذي تلك الجريمة النكراء في منطقة اللطيفية ضمن محافظة بغداد".

وأشار البيان إلى أن الإرهابي المعتقل مطلوب وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتم إحالته للتحقيق.

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