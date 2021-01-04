لجنة من وزارة الصحة تتفقد مستشفى عزل أسوان

قال وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفي إن المحافظة استقبلت اليوم الأحد لجنة طبية متخصصة من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة؛ للاطمئنان على سير العمل بمستشفى أسوان التخصصي والمخصص لعلاج حالات فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وعلى توافر اسطوانات الأكسجين وكفاءتها داخل العزل.

وأضاف حنفي أن اللجنة اطمأنت أيضًا، خلال جولتها داخل المستشفى، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمرضى كورونا، وتطبيق البروتوكول الطبي، ومتابعة لجان المضاعفات والوفيات بالمستشفى، ومتابعة البيانات اليومية الخاصة بالمرضى، والتأكد من كفاءة اسطوانات الأكسجين وكفايتها.

يأتي ذلك في إطار خطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتحسين الأداء بالمستشفيات التابعة لها.