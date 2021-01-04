يارا تنعى إلياس الرحباني: خسارة كبيرة للبنان

نعت الفنانة يارا، الموسيقار اللبناني الكبير إلياس الرحباني، الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز الـ83.



ونشرت ديانا كرزون عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، صورة للموسيقار الراحل معلقة: "‏خسارة كبيرة للبنان والفن اللبناني.. الله يرحمك يا أستاذ الياس وتكون نفسك بالسما".



إلياس الرحباني من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.



وهو موسيقي ملحن وموزع، كاتب أغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية. وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل ايام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".





View this post on Instagram A post shared by Yara (@yara)