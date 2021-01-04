رئيس المخابرات العامة يبحث ملفات التعاون الثنائي مع القيادات السودانية فى مختلف المجالات

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى الخرطوم، اليوم الاثنين.

والتقى كامل، خلال الزيارة بكل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، والفريق أول ركن جمال عبد المجيد المدير العام لجهاز المخابرات العامه لجمهورية السودان.

وتناولت لقاءات رئيس المخابرات العامة بالخرطوم ملفات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية ومستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.

ونقل رئيس المخابرات العامة، إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومجددا التهنئة للسودان قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الاستقلال، ومؤكدا حرص مصر المطلق لمواصلة دعمها للسودان الشقيق في المجالات كافة.