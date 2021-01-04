 وليد توفيق ناعيا إلياس الرحباني: الكبار عايشين بالوجدان والروح - بوابة الشروق
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وليد توفيق ناعيا إلياس الرحباني: الكبار عايشين بالوجدان والروح

محمد عباس
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 6:04 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 6:04 م

نعى الفنان وليد توفيق، الموسيقار اللبناني الكبير إلياس الرحباني، الذي توفى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ83.

ونشر وليد توفيق عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، صورة تجمعه بالموسيقار الراحل معلقا: "الكبار ما بموتو.. الكبار عايشين بالوجدان والروح.. إلياس الرحباني الموسيقار اللبناني العالمي رح تبقى أناملك وإبداعاتك حاضرة بكل صباحاتنا".

إلياس الرحباني من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

والرحباني موسيقي ملحن وموزع، كاتب أغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية. وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل ايام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".

 

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