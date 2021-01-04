قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لديها منظومة مميكنة لإدارة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات، خصوصًا تلك التي تستقبل مرضى فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد، في مدخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه يتم توريد حوالي 400 ألف لتر أكسجين للوزارة يوميًا من تسع شركات كبرى، يمونون تحت تصرف الوزارة.

وأوضح أنه يتم توزيع هذه الكميات من الأكسجين مركزيًا للمحافظات، بالإضافة إلى إمداد المديريات بشكل طارئ في حالة تأخر توريدات الشركات المصنعة، أو حدوث زيادة عن المعدلات الطبيعية في الاستهلاك.

وأكد أن حد الاستهلاك الاستراتيجي من الأكسجين في جميع المستشفيات يعمل بكفاءة تصل إلى 100% على مدار 12ساعة يومية، مضيفًا أنه خلال الموجة الثانية من جائحة كورونا تم رصد زيادة في استهلاك الأكسجين خاصة في مستشفيات العزل.