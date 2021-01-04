فحص وعلاج مليون مواطن خلال المبادرة الرئاسية لاكتشاف الأمراض المزمنة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة، قدمت الخدمات الطبية لمليون، و35 ألفا و505 مواطنين، ضمن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأكد المحافظ، على أن جميع الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، تواصل العمل للوصول إلى جميع المواطنين في كل أرجاء محافظة المنيا، بالتزامن مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، مؤكدا متابعته على مدار الساعة للوضع الصحي بالمحافظة، وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، ومنها التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانا.

وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة بواسطة 277 فريق طبي ما بين متحرك وثابت في جميع أنحاء المحافظة، إذ يتم العمل على فترتين من 9 صباحا وحتى 3 عصرا ومن 3 عصرا وحتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع.