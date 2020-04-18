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كوريا الجنوبية: عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا يتجاوز الألف إصابة

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 6:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 6:08 ص

أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن البلاد سجلت 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 64 الفا و 264 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن من الإصابات الجديدة، كانت هناك 985 إصابة عدوى محلية و35 إصابة وافدة من الخارج.

وسجلت البلاد 19 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 981، وانخفض عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة أو الخطرة بمقدار 4 أشخاص عن اليوم السابق إلى 351 شخصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء 45 الفا و 240 حالة بزيادة 733 حالة عن اليوم السابق، بينما وصل عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي 18 الفا و 43 شخصا بزيادة قدرها 268 شخصا عن اليوم السابق.

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