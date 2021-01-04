ألمانيا: معظم الولايات تؤيد تمديد الإغلاق حتى نهاية يناير

أيدت غالبية رؤساء حكومات الولايات الألمانية تمديد تدابير احتواء جائحة كورونا حتى نهاية هذا الشهر.

وكانت الولايات التي يقودها التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، قد وافقت بالفعل على هذا التوجه مساء أمس الأحد، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين، من مصادر مقربة من رؤساء حكومات الولايات.

وذكرت مصادر أخرى أن ولايتين فقط يقودهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي لديهما رأي مختلف.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر في الأساس أن ينتهي الإغلاق في 10 يناير الجاري، ولكن بالنظر إلى استمرار ارتفاع عدد الإصابات، فمن المحتمل للغاية أن يتم تمديد الإغلاق.

كما تؤيد الحكومة الاتحادية تمديد الإغلاق حتى نهاية يناير، حيث إنه من المقرر أن تجتمع المستشارة أنجيلا ميركل مع رؤساء وزراء الولايات الـ16 وتناقش الخطوات التالية، غدًا الثلاثاء.

وقالت وزيرة البحث العلمي الألمانية، أنيا كارليتسيك، إن العودة الكاملة إلى فصول الدراسية في جميع الصفوف "لا يمكن تصورها" الآن بسبب وضع أعداد الإصابات.

وقالت الوزيرة في تصريحات لصحف مجموعة "فونكة" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الإثنين: "يجب أن نكون مستعدين للوضع في المدارس، مثل الوضع بشكل عام، حيث من المتوقع أن يظل صعبًا في الأسابيع المقبلة".

كما اقترح رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتجمري، تمديد الإغلاق لمدة أربعة أسابيع، وقال في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" إن هذا حتى قد لا يكون كافيًا.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء التعليم بالولايات اليوم الإثنين، لمناقشة كيفية المضي قدما في العام الدراسي.