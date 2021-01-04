إیران ترفع عملية تخصيب اليورانيوم لنسبة 20%

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الاثنين، أن بلاده رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم لنسبة 20%، متجاوزة بفارق كبير النسبة المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 عند 3.67%.



وأوضح ربيعي أن التخصيب بدأ قبل ساعات قليلة بمنشأة فوردو النووية، جنوب العاصمة طهران، لافتًا إلى أن رفع مستوى التخصيب يأتي امتثالا لقانون أقره البرلمان الإيراني الشهر الماضي ويلزم منظمة الطاقة الذرية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم.



وأقر البرلمان القانون كردّ على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، وتتهم إيران كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسئولية عن الاغتيال.



ويلزم القانون منظمة الطاقة بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجرامًا من اليورانيوم بمستوى تخصيب 20% سنويًا في منشأة فوردو، وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد القانون، كما يسمح بإنتاج 500 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بمستويات أقل كل شهر.



ويأتي تنفيذ السلطات الإيرانية للقانون رغم اعتراضهم عليه عند إقراره، حيث اعتبروا أنه "يسدي معروفا للأعداء" الذين يعارضون الاتفاق النووي، في إشارة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل.



وأكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، على موقع تويتر، أن إيران استأنفت التخصيب بنسبة 20%، وكتب في تغريدة: "إن إجراءنا الإصلاحي يتوافق تمامًا مع الفقرة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، بعد سنوات من عدم الامتثال من جانب العديد من المشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بين أوائل قادة العالم الذين ردوا على الإعلان، مؤكدًا أن إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية.



وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، "قرار إيران الاستمرار في انتهاك التزاماتها ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتجهيز قدرات صناعية لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت أرضية، أمور لا يمكن تفسيرها إلا باعتزام إيران الاستمرار في تحقيق نيتها لتطوير برنامج نووي عسكري".