ولي العهد السعودي: القمة الخليجية ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأكد ولي العهد، حسبما ذكرت وكالةالأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات العاهل السعودي، وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

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سمو #ولي_العهد: سياسة المملكة بقيادة #خادم_الحرمين_الشريفين قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.#واس pic.twitter.com/D09QweGmto

— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 4, 2021