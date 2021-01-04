أمير قطر يعلن حضوره القمة الخليجية في السعودية

أفاد موقع "العربية.نت" الإخباري السعودي، بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر القمة الخليجية في السعودية المقررة غداً الثلاثاء.

وأوضح الموقع، أن الديوان الأميري في قطر أعلن الإثنين، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في القمة الخليجية التي تعقد الثلاثاء في السعودية.

وقال الديوان الأميري في بيان: "يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي ستعقد يوم غد الثلاثاء في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

جاء ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.

وأضاف أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالين بولي العهد السعودي وأمير قطر، مؤكداً الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.

وتابع المسؤول الكويتي أن الأطراف جميعها أكدوا على ضرورة وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة.

يشار إلى أن قمة مجلس التعاون ستعقد بدورتها الـ 41 الثلاثاء، في العُلا شمال غربي المملكة بدعوة من الملك سلمان، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون، نايف فلاح مبارك الحجرف، أكد ،الأحد، أن انعقاد هذه القمة على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم يؤكد حرص قادة الدول المشاركة في الحفاظ على المجلس كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات.