 إعادة فتح المدارس الابتدائية في بلغاريا بعد إغلاق لأكثر من شهر - بوابة الشروق
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إعادة فتح المدارس الابتدائية في بلغاريا بعد إغلاق لأكثر من شهر

اعادة فتح المدارس - ارشيفية
اعادة فتح المدارس - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 9:47 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 9:47 م
أُعيد فتح المدارس الابتدائية والحضانات في بلغاريا، بعد إغلاق استمر لأكثر من شهر، وجاءت هذه الخطوة بعد تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وخلال زيارة لمدرسة ابتدائية في العاصمة صوفيا، قال وزير التعليم كراسيمير فالتشيف، اليوم الاثنين، إن جزءً كبيرًا من أولياء الأمور يرون أنه يجب أن يحصل تلاميذ الصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي على حصص بالحضور الفعلي، مؤكدًا أن المدرسة هي الوسط الأفضل.

وأوضح الوزير أن الطلبة حتى الصف الثالث الثانوي يمكنهم العودة إلى فصولهم، اعتبارًا من الثامن عشر من الشهر الجاري كل حسب وضع كورونا.

يشار إلى أنه كان هناك أيضا أولياء أمور عارضوا إعادة فتح المدارس والحضانات لأسباب تتعلق بكورونا، وذكر الراديو الحكومي أن هؤلاء الآباء كانوا يرغبون في إبقاء أولادهم في المنازل مبدئيا.

كانت بلغاريا قد مددت في ديسمبر الماضي إغلاقا جزئيا فرضته في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي حتى نهاية يناير الجاري، ولكن بصورة مخففة.

وتراجع عدد المصابين بفيروس كورونا في بلغاريا (6.9 مليون نسمة) إلى 72 ألفً و962 شخصًا في الوقت الراهن، مقابل 79 ألفًا و544 شخصًا قبل أسبوع، وعلى إثر هذا التطور الإيجابي ألغت رومانيا المجاورة اعتبارًا من اليوم إلزام القادمين من بلغاريا بالدخول في حجر وإجراء اختبار بي سي آر.

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