وزير إماراتي: قمة مجلس التعاون ستكون تاريخية وستعيد اللحمة الخليجية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، الدكتور أنور قرقاش، إن القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها بالسعودية غدا الثلاثاء، ستكون قمة تاريخية، وسيتم خلالها إعادة اللحمة الخليجية.



وأضاف الوزير قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الاثنين: "نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".



وأعلنت الكويت عشية القمة، اتفاق السعودية وقطر على فتح المجال الجوي والحدود البحرية والبرية بين الدولتين في إطار جهود مصالحها تقودها الكويت منذ اندلاع الأزمة الخليجية.



يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت في يونيو من عام 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها وسط اتهامات بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة.