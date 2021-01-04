وزارة الداخلية السودانية تصدر قرارات لحفظ الأمن

أصدرت وزارة الداخلية السودانية، عدد من القرارات أهمها اتخاذ تدابير أمنية مُحكمة لفرض الأمن وهيبة الدولة بكل أنحاء البلاد، وتنفيذ خطة أمنية مُحكمة بولاية الخرطوم تستند على تقسيم الولاية لقطاعات، مع دعم وإسناد تلك القطاعات بموارد بشرية ومادية من الإدارات الأخرى بالشرطة، وتكثيف الانتشار داخل الأحياء ومناطق الهشاشة الأمنية، مع تنشيط مصادر جمع المعلومات وتفعيل عمل المباحث في المجال الجنائي.



ذكرت وزارة الداخلية السودانية، في بيان مساء اليوم الاثنين، أنه عقد اليوم الاجتماع الأول لهيئة الإدارة بالشرطة للعام 2021، برئاسة وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، حيث بحث الأوضاع الأمنية بالبلاد، بجانب مناقشة وتقييم الخطط الأمنية التي تم تنفيذها بولاية الخرطوم خلال رأس السنة والوقوف على نقاط القوة والضعف، وترتيبات تنفيذ خطة حماية المدنيين بولايات دارفور.



وأكد الاجتماع أن هذه القرارات تهدف إلى دعم تعزيز واستقرار الأمن، وخفض معدلات الجريمة وتنشيط العمل الوقائي المنعي للجريمة قبل وقوعها، واستهداف رصد وضبط المركبات والدرجات البخارية، التي تسير بدون لوحات، إضافة لتنفيذ خطة إعلامية ترتكز على دحض الشائعات وعرض المعلومات على المواطنين والتواصل مع الجمهور.