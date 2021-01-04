ربيع ياسين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد طبيب منتخب الشباب

تقدم ربيع ياسين، المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، اليوم الإثنين ببلاغ رسمي للنائب العام يطلب من خلاله التحقيق فيما نسب اليه من اتهامات حول أزمة تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الفراعنة الصغار خلال تواجدهم في تونس للمشاركة في دورة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب بموريتانيا 2021.

طبيب منتخب الشباب وليد منظور، كان قد صرح أمس الأحد، بأن ربيع ياسين هو المسؤول الأول عن كثرة إصابات لاعبي الفريق بفيروس كورونا، كاشفًا على حد قوله بأن المدرب كان مصاب بكورونا قبل سفره إلى تونس، بالإضافة لقوله بأن الأخير لم يكن يستمع لتعليماته الاحترازية في معسكر المنتخب.

وجاء نص البيان كالآتي..

(يتقدم الكابتن ربيع ياسين ببلاغ للنائب العام ضد أكاذيب الطبيب منظور حيث وصلت إلى حد السب والقذف والتشهير .. وتم تكليف المستشار محمد رشوان باتخاذ اللازم قانونًا).