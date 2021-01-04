ألمانيا تسجل 9847 إصابة و302 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 9847 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و775 ألفا و513 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول، إنه سجل 302 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 34 ألفا و574 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي مليون و401 ألفا و200 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 339 ألفا و800 حالة نشطة في البلاد.