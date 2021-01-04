مقتل وإصابة 11 شخصا في عمل إرهابي استهدف حافلة بمحافظة حماة السورية

قالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، أن 11 شخصا سقطوا مابين قتيل وجريح جراء تعرض حافلة تقل مدنيين وعسكرين لعمل إرهابي في ريف حماة الشمالي الشرقي، مساء اليوم الأحد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، أن سيارة تقل عسكريين ومدنيين تعرضت لعمل إرهابي؛ ما أدى لمقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين في منطقة وادي العزيب بريف سلمية الشمالي الشرقي حوالي 90 كم عن مدينة حما".

كانت حافلات تقل عسكريين تعرضت لهجوم في منطقة كباجب على طريق دير الزور تدمر مساء الخميس الماضي؛ ما أدى لمقتل اكثر من 30 عنصرا من وإصابة آخرين.

وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم.