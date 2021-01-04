 مقتل وإصابة 11 شخصا في عمل إرهابي استهدف حافلة بمحافظة حماة السورية - بوابة الشروق
الإثنين 4 يناير 2021 2:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

مقتل وإصابة 11 شخصا في عمل إرهابي استهدف حافلة بمحافظة حماة السورية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 2:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 2:21 ص

قالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، أن 11 شخصا سقطوا مابين قتيل وجريح جراء تعرض حافلة تقل مدنيين وعسكرين لعمل إرهابي في ريف حماة الشمالي الشرقي، مساء اليوم الأحد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، أن سيارة تقل عسكريين ومدنيين تعرضت لعمل إرهابي؛ ما أدى لمقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين في منطقة وادي العزيب بريف سلمية الشمالي الشرقي حوالي 90 كم عن مدينة حما".

كانت حافلات تقل عسكريين تعرضت لهجوم في منطقة كباجب على طريق دير الزور تدمر مساء الخميس الماضي؛ ما أدى لمقتل اكثر من 30 عنصرا من وإصابة آخرين.

وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك