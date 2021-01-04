رئيس الوزراء الياباني: التطعيم ضد فيروس كورونا سيبدأ أواخر فبراير المقبل

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الاثنين، تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بزيادة قدرها 68 حالة عن إصابات أمس.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات يرتفع إجمالي المصابين في العاصمة إلى 63 ألفا و 474 إصابة.

وحسب الفئة العمرية، تحتل العشرينات أكبر عدد من الإصابات الجديدة بتسجيل 241 شخصا، يليهم 181 في الثلاثينيات من العمر، و147 في الأربعينيات من العمر، و124 في الخمسينيات من العمر، و60 في الستينيات من العمر، و58 حالة بين الأشخاص الأقل من 20 عاما.

وأفاد مسؤولو الصحة، بأن عدد المصابين في المستشفى الذين يعانون من أعراض حادة في العاصمة طوكيو بلغ 108، بزيادة سبعة أشخاص عن الأمس.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد سيبدأ في اليابان أواخر شهر فبراير المقبل، وأكد في مؤتمر صحفي عقد اليوم أن العاملين في المجال الطبي وكبار السن سيكونان أول المجموعات التي تتلقى التطعيمات.