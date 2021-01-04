باكستان تخطط لإعادة فتح المدارس رغم زيادة إصابات كورونا

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الاثنين، إعادة فتح المؤسسات التعليمية على مراحل اعتبارا من 18 يناير، على الرغم من ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن وزير التعليم شفقت محمود، افتتاح المدارس الثانوية في جميع أنحاء البلاد للطلاب من الصف التاسع إلى الثاني عشر بداية من 18 يناير.

وأضاف الوزير أن المدارس الابتدائية سوف تتبعها في يوم 25 يناير، وسوف تستأنف الجامعات الدراسة اعتبارا من أول فبراير.

وأكد محمود أن الوضع الخاص بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، ستتم مراجعته مجددا بحلول 14 أو 15 من يناير، مضيفا أن "صحة الأطفال تأتي على رأس أولوياتنا".

وأغلقت باكستان جميع المؤسسات التعليمية في نوفمبر لمواجهة ارتفاع كبير في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن إعادة فتح جميع المدارس في 11 يناير.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي سجلت فيه باكستان 1895 حالة إصابة جديدة، و39 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز". وبذلك يرتفع إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 488 ألفا و529 والوفيات إلى 10 آلاف و350 حالة.

ونصحت الجمعية الطبية الباكستانية، وهي أكبر هيئة للمتخصصين في الرعاية الصحية في البلاد، الحكومة بعدم إعادة فتح المدارس حتى تنحسر الموجة الحالية من العدوى.