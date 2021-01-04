القلق والتوتر من المشاعر التي تؤثر سلبًا على نمط الحياة، وخاصةً النوم، وهذا مع الأيام قد يتسبب في إصابة الإنسان بالأمراض؛ لأنه يقلل من قوة الجهاز المناعي.

وبحسب مجلة "كوزموبوليتان" الدولية الخاصة بالمرأة، فإنه من الممكن التخلص من القلق عبر عدة أشياء، وهي كالتالي:

- ممارسة الرياضة

النشاط البدني يحارب القلق ويفيد في تقوية عضلات الجسم وأجهزته الحيوية؛ لأنه يحفز على إطلاق هرمون "الإندورفين" الذي يعزز المزاج.

ومن الأنشطة الرياضية التي يمكن ممارستها، ركوب الدراجات، والركض، والسباحة.

- اليوجا

في حالة عدم الرغبة في ممارسة الرياضة، يمكن اللجوء إلى اليوجا والتأمل؛ لأنها تمارين تفيد في رفع طاقة الجسم ومحاربة القلق.

- تناول نظام غذائي جيد

يلعب النظام الغذائي اليومي دورًا هامًا في مكافحة القلق، وأكثر ما يجب تجنبه في الوجبات، الأطعمة التي تحتوي على سكريات كثيرة أو تخطي الوجبات أو الإكثار من الملح.

ومن الأطعمة التي تساعد في تقليل الاكتئاب والقلق، الأسماك التي تحتوي على أوميجا 3 الدهنية، كـ: "الماكريل، والأنشوجة، والسردين، والسلمون، والرنجة، والديك الرومي"؛ لأنه يحتوي على حمض أميني يفيد في تحسين الحالة النفسية، والكاكاو والشيكولاته، إضافة إلى الخضروات والفاكهة.

- تقليل القهوة

يجب التقليل من القهوة والسجائر وغير من الأشياء التي تحتوي على منشطات للمخ؛ لأن كل ذلك يؤثر على جودة النوم خلال الليل وبذلك يرفع مستوى القلق والتوتر.