البنتاجون يعلن إبقاء حاملة الطائرات نيميتز في الخليج العربي ردا على تهديدات إيران

تراجع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميلر، عن قراره بشأن إعادة نشر حاملة الطائرات "نيميتز" وأعلن أنها ستبقى في الخليج العربي بسبب تهديدات إيران ضد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وقال ميلر، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الاثنين: "بسبب التهديدات الأخيرة الصادرة عن قادة إيرانيين ضد ترامب ومسئولين آخرين في الحكومة الأمريكية، قررت وقف إعادة النشر الروتينية لحاملة الطائرات نيميتز"، موضحًا أنها ستبقى الآن في موقعها في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية.



واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ترامب ليلة رأس السنة الجديدة بمحاولته اختلاق ذريعة للحرب وهدده بالانتقام.



وأشارت الصحيفة إلى أن قرارًا كان قد صدر منذ ثلاثة أيام بشأن عودة حاملة الطائرات إلى قاعدتها في أمريكا لتخفيض حدة التوترات مع إيران.