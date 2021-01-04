محافظ الإسكندرية: عجز في الأكسجين ببعض المستشفيات الخاصة

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن رؤساء الأحياء على مستوى المحافظة ككل مروا على المحال التجارية وصالات الألعاب الرياضية والورش، منوهًا بإغلاق 36 منها بجانب محال كارفور.

وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه تم إغلاق 519 كافتيريا ومقهى، و116 مطعمًا، و1224 محلًا تجاريًا، على مستوى المحافظة ككل خلال الفترة من 1 ديسمبر إلى 31 ديسبمر 2020، لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي من الخوف على أهالي الإسكندرية وليس لضررهم، مضيفًا أن الإسكندرية كانت الأعلى في نسبة الإصابات بكورونا خلال الأسبوع الماضي.

وذكر أن نسب الأكسجين في المستشفيات بالمحافظة جيدة، مشيرًا إلى وجود عجز في الأكسجين في بعض المستشفيات الخاصة، بسبب الضغط عليها، نظرًا لزيادة أعداد الحالات.

وعن إغلاق فرعي كارفور، عقب: «اللي عملناه النهاردة لي كارفور أثار حالة ارتياح لدى الناس كلها»، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات المتفق عليها.

وأرجع سبب الازدحام في كارفور، إلى التخفيضات التي تقدمها الشركة على الأجهزة الكهربائية، منوهًا بأنه تواصل مع المسؤولين في كارفور، وتم الاتفاق على عدم دخول سوى من 30 إلى 40% فقط من الطاقة الاستيعابية، على أن يطبق ذلك اعتبارًا من باكر.

وكانت محافظة الإسكندرية، شنت حملة مكبرة من إدارات حي وسط الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، مساء الأحد، استهدفت «هايبر كارفور» وعدد من المحال التجارية بمركز «سيتي سنتر» التجاري بدائرة قسم شرطة محرم بك، حيت تم إغلاق «الهايبر».

وأغلقت حملة مماثلة من حي المنتزه أول، اليوم، فرعا آخر لـ«هايبر كارفور» بمركز «سيتي لايت» التجاري بمنطقة السيوف بطريق مصطفى كامل، بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.