أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هيئات التمريض المصرية في كل منشأة تقدم الخدمة الطبية يؤدون عملهم علي الوجه الأكمل، مشيرة إلى دورهم العظيم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى بجودة، وذلك باعتبارهم أحد ركائز الخدمة الطبية.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهي أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، في بيان اليوم: "إيمانًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية بدور التمريض كأحد أركان المنظومة الصحية في مصر، أطلقت الهيئة حملة بعنوان (موجودين دايمًا عشانك)، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة من جانب كوادر التمريض من العاملين بالهيئة، باعتبارهم أحد أعضاء خط الدفاع عن صحة المصريين وجزءا لا يتجزأ من الفرق الطبية بالهيئة.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى، أن الهدف من هذه الحملة هو تحسين الصورة الذهنية عن التمريض وتسليط الضوء على المساهمات التي يقدمها طاقم التمريض بالهيئة لخدمة المنتفعين، مؤكدة أن أطقم التمريض تتمتع بقدر هائل من المعرفة والعديد من المهارات المتنوعة، والتي تم إكتسابها سواء خلال سنوات الدراسة أو بالتدريب على إتقانها وتطويرها، لافتة إلى عمل طواقم التمريض وسط تحديات كبيرة وهو ما لوحظ خلال أزمة فيروس كورونا من تفانيهم في العمل إلي جانب باقي الطواقم الطبية.

وأشارت إلى تميز قطاع التمريض بالهيئة والذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية التي ساهمت في تحقيق رعاية صحية شاملة ذات جودة عالمية بكافة المنشآت التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد ، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، معربة عن ثقتها في الكوادر التمريضية وفي تدريبهم على أعلى مستوى بما يسهم في تحقيق أعلى قدر من الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة للمواطنين.

من جانبها، أشارت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض والمشرف العام على تمريض منظومة التأمين الصحي الشامل وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى المحاور الأربعة لتطوير منظومة التمريض بالهيئة والتي شملت (تطوير التعليم، تحسين الأداء من خلال التدريب وتفعيل الدور الإشرافي، تحسين المظهر العام، دليل المهام والواجبات)، وذلك بهدف تحسين الصورة الذهنية عن الكوادر التمريضية بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل والتي تم اطلاق المنظومة بها منذ يوليو2019.

وقالت الدكتورة كوثر محمود: "تم تطوير مدرسة تمريض المبرة، والمكونة من 6 فصول، وتضم 194 طالبة في الصفوف الأول والثاني والثالث، كما تم عمل دورات تدريبية مكثفة للطالبات شملت (حزمة الرعاية الأساسية، دورات الاستقبال والطوارئ، دورات تنمية المهارات والتواصل)، فضلًا عن دورات تنمية المهارات اللغوية وإجادة اللغة الإنجليزية التي تلقتها كوادر التمريض بالهيئة، إضافة إلى تحسين المظهر العام للفرق التمريضية بالهيئة"، لافتة إلى تغيير زي التمريض بكافة المشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيرة إلى إصدار دليل تقييم أداء التمريض، والهيئة الآن بصدد طباعته تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وتابعت: "مهنة التمريض تتصف بكونها مهنة إنسانية، وهي عبارة عن فن وعلم تنتهجه فرق التمريض لتقديم الخدمات العلاجية للمجتمع للحفاظ على صحة الفرد وبقائه سليماً"، وأضافت: "يهدف التمريض إلى مراقبة الحالة الصحية للمريض خلال إقامته بالمستشفى تحت الملاحظة وحتى تمام الشفاء، الأمر الذي يستوجب الحد من المضاعفات التي قد ترافق المرض، وهو ما يجعل مهنة التمريض ترتكز على شقين أحدهما فنيّ والآخر معنوي".

وأضافت: "التمريض يضع نصب عينيه إنقاذ حياة المريض كأولوية قصوى مهما واجه من صعوبات أو تحديات"، موضحة أن الحملة هدفها إبراز دور التمريض والتطور الملحوظ في مستوى الكوادر التمريضية والذي من شأنه رسم صورة ذهنية إيجابية عن أطقم التمريض العاملين بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.