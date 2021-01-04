بلغاريا تسجل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الاثنين، تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أصل 2660 فحصا، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 203 آلاف و51 حالة.

وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة -وفق ما نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية- بأنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 34 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7678 شخصا.

وأضافت الوزارة أن 944 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ووصل إجمالي المتعافين إلى 122 ألفا و411 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 72 ألفا و962 حالة، من بينهم 4689 يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات و453 شخصا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.