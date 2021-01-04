برلمانية تركية تطالب بتحقيق في قضية سبايا للمليشيات الإرهابية في عفرين

قدمت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، تولاي حاتم أوغلولاري، تحقيقا برلمانيا، موجهة إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وأثارت تساؤلات عديدة بشأن اختطاف المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا، لمئات النساء والفتيات الكرديات في منطقة عفرين بشمال سوريا، ونقلهنّ إلى ليبيا من أجل استعبادهن جنسيا.



وقالت تولاي لوزير الخارجية التركي خلال مداخلتها في البرلمان: "هل تحققون في مزاعم إرسال فتيات ونساء من عفرين إلى ليبيا كعبيد؟ هل وزارتكم على علم بالاعتداءات الجنسية في معسكرات وسجون عفرين؟ هل ستتخذون الخطوات اللازمة للتعامل مع هذه الانتهاكات للحقوق؟ هل ستقومون بأنشطة منسقة مع المنظمات الدولية في هذا الصدد؟"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.



وأكدت النائبة التركية، التي أصبحت أول برلمانية تطرح القضية على جدول الأعمال في البرلمان، مسؤولية أنقرة القضائية وتواطؤها فيما يتعلق بهذه الأعمال الإجرامية للمسلحين المدعومين من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وتصدرت عمليات الاختطاف المروعة عناوين الأخبار التركية مؤخراً، والتي كشفت شهادات لناجيات من منطقة عفرين، شمال غربي سوريا، عن وجود مستشفيات في منطقة سيطرة أنقرة مليئة بجثث النساء والفتيات المختطفات.



وحصل موقع "سكاي نيوز عربية"، على شهادات حول تعذيب النساء في مخيمات شمالي سوريا، وسرت أنباء عن وجود نساء أخريات محتجزات كسجينات تعرضنّ للإيذاء والاغتصاب من قِبل المجموعات المسلحة المتطرفة والتي تتلقى دعما كبيرا من حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.



هذه الشهادات، تبناها مشروع "نساء عفرين المفقودات" الذي يتتبع اختفاء النساء والفتيات الكرديات في عفرين منذ عام 2018. وكشفت أيضاً عن اختطاف مئات الفتيات الكرديات ونقلهن إلى تركيا عبر نقاط العبور العسكرية على الحدود مع سوريا لبيعهن كعبيد جنس للتجار القطريين وإعادتهن إلى ليبيا.



ويعتقد أن أكثر من ألف امرأة وفتاة فقدن في عفرين فقط بعد العملية العسكرية التركية التي استمرت لحوالى شهرين قبل عامين، والتي أدت إلى سيطرة المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا على المدينة.