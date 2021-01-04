تعرف على أكثر 3 بحيرات خلابة في سويسرا

تُعرف سويسرا بأنها موطن الجبال ولكن هل تعلم أن سويسرا بها أكثر من 1500 بحيرة ومسطح مائي.

تطل أغلب المدن السويسرية تقريبا على شواطئ بحيرات. وسواء كان ذلك بسبب الارتفاع أو المياه الصافية أو جمال المناظر المحيطة، هناك شيء استثنائي بشأن البحيرات المتلألئة بسويسرا، بحسب موقع "ترافل ديلي".

• بحيرة جنيف:

بحيرة جنيف وهي أكبر بحيرة في وسط أوروبا هي بحيرة عميقة على شكل هلال في سويسرا تطل على جبال الألب. ويمكن للزائر حجز رحلة بحرية أو رحلة طهوية للاستمتاع بالمشاهد الخلابة مثل شعار مدينة جنيف "جيتدو" وهي نافورة يبلغ ارتفاع مياها لـ140 مترا وهي تضاء في المساء. والبحيرة أيضا مكان ملائم للتجديف أو الإبحار أو ركوب القوارب الشراعية أو التزلج على المياه وحتى الغوص.

• بحيرة لوجانو:

بحيرة لوجانو الواقعة في تيسينو هي بحيرة جليدية في أقصى جنوب طرف تيسين وهي منطقة عطلات في أقصى جنوب جبال الألب. للبحيرة أفرع مختلفة وهي محاطة بجبال، وأطولها جبل جينيروسو الذي يبلغ ارتفاعه نحو 1700 متر.

• بحيرة تون:

تطل بحيرة تون ذات اللون الأزرق الداكن على الجانب الشمالي من جبال الألب، بين بلدتي تون وإنترلاكن في بيرنيز أوبرلاند. وتبعث رحلة بحرية في بحيرة تون الاسترخاء بالإضافة إلى الاستمتاع بوجبة فاخرة أو ببساطة أشعة الشمس الرائعة على سطح السفينة، وسوف تمر عيناك على الشاطئ الجذاب بقراه الرومانسية والقلاع التاريخية المهيبة المقامة فوق قمم جبال إيجير ومونش ويونجفراو.