 النمسا: رصد عدة حالات من سلالة فيروس كورونا الجديدة - بوابة الشروق
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النمسا: رصد عدة حالات من سلالة فيروس كورونا الجديدة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 5:33 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 5:33 م
قال وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير، إنه تم رصد عدة حالات من سلالة فيروس كورونا الجديدة في البلاد.

وأضاف أنشوبير - في تصريحات اليوم الاثنين - "اللقاحات قادرة على التعامل مع السلالة الجديدة، حيث أنه لا يوجد دولة في العالم لا توجد بها هذه السلالة"، مشيرًا إلى أن السلالة الجديدة أسرع في الانتشار وأكثر خطورة على الأطفال، ولكن إجراءات الوقاية العادية خاصة ارتداء الكمامات يمكن أن تحمي من الإصابة بها.

من جهتها.. قالت أستاذة علم الفيروسات إليزابيث بوشهامر ستوكل "إن السلالة وصلت عن طريق أشخاص قدموا من بريطانيا وجنوب أفريقيا".

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