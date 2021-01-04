بواليا: كنت أتمنى المشاركة في نهائي دوري الأبطال أمام الزمالك

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أكد والتر بواليا مهاجم الأهلي، أنه كان يتمنى أن يشارك في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

وقال بواليا خلال استضافته في قناة الأهلي: "بالتأكيد كنت أتمنى أن أتواجد في نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك وهي تكون من أهم اللحظات في مسيرة اللاعب الإفريقي لأنه حدث كبير واكبر احداث القارة".

وأضاف: "اللعب للأهلي فرصة كبيرة وأهمية كبيرة لمستقبلي الكروي وقبل الأهلي تلقيت العديد من العروض ودرستها جيدا".

وأكمل: "تلقيت عرضا من الترجي ومن أندية قطرية وكويتية والكثير حاول إقناعي بالرحيل إلى الكويت قبل أن أوافق على عرض الأهلي لأنه إضافة قوية لي بالتأكيد".

وبسؤاله عن إمكانية المشاركة أساسيا مع الأهلي رد قائلا: "الأمر ليس سهلا ولكن لكي تكون لاعبا كبيرا يجب أن تنافس بقوة مع زملائك في الفريق وأنا أعرف جيدا ما علي فعله".

وأتم: "أشعر بشرف كبير أن أتواجد مع هذه الكوكبة الكبيرة من اللاعبين النجوم في الأهلي ويجب أن أعمل جيدا وأبذل الكثير من الجهد لإثبات قدراتي بينهم".