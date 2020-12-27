صلاح يقود الهجوم وتياجو يعود لتشكيل ليفربول الأساسي أمام ساوثهامبتون

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد برصيد 33 نقطة لكل منهما، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

ويدخل الريدز اللقاء وعينه على العودة لسكة الانتصارات بعد تعادله في الجولتين الماضيتين أمام وست بروميتش، ونيوكاسل تواليًا، وبالمثل ساوثهامبتون الذي لم يذق طعم الفوز في آخر 4 مواجهات بالمسابقة.

وجاء تشكيل الريدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون- فابينيو-هيندرسون- تريتنت أليكسندر أرنولد.

خط الوسط: جورجينو فينالدوم-أوكسليد تشامبرلين- تياجو ألكنتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح- روبرتو فيرمينو- ساديو ماني.