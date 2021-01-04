أمن أسوان يواصل تغريم المخالفين لقرار ارتداء الكمامة

واصلت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، اليوم الاثنين، حملات على الشوارع والمواقف؛ للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا.



وكانت الحملات قد غرمت عدم الملتزمين بارتداء الكمامة ٥٠ جنيهًا، وحررت محاضر للمخالفين، وشهدت المحافظة الالتزام من بعض المواطنين بارتداء الكمامة دون الالتزام من الآخرين.



ونظم رجال المرور أكمنة ثابتة بطريق أسوان الزراعي السريع؛ لمتابعة تنفيذ القرار، حيث أسفرت تلك الأكمنة عن انضباط المواطنين بقرار ارتداء الكمامة.