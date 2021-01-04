تمتلئ المملكة المتحدة بمشاهد طبيعية خلابة من السواحل الوعرة والمنحدرات الكلسية إلى المناظر الخضراء المترامية الأطراف والبحيرات الكبيرة.

ويمكن أن تكون محاولة تقليص الأماكن التي تذهب إليها لرؤية مناظر خلابة خادعة، لكن المتنزهات الوطنية البريطانية يمكن أن تكون مكانا رائعا للبدء منه.

هناك 15 متنزها وطنيا في المملكة المتحدة، عشرة منهم في إنجلترا وثلاثة في ويلز واثنان في أسكتلندا وكلهم يقدمون مساحات شاسعة للتباعد الاجتماعي والهواء العليل.

وفيما يلي نبذة عن بعض المتنزهات البريطانية:

• متنزه بريكون بيكونز في ويلز:

لطالما كان بريكون بيكونز الذي يغطي مساحة نحو 520 ميلا مربعا من جنوب ووسط ويلز، شهير بين المتنزهين سيرا على الأقدام بفضل مساراته التي لا حصر لها والجمال الممتد على مرمى البصر هناك.

وتشمل البقاع الشهيرة في هذا المتنزه السير إلى جبل شوجر لوف وخلال المساء يمكن الاستمتاع بالسماء المليئة بالنجوم وحتى مشاهدة درب التبانة من أوسك ريزرفوار ولانثوني بريوري وهاي بلوف، بحسب موقع "ميرور" البريطاني.

• متنزه ليك ديستريكت في إنجلترا:

هناك نحو 16 بحيرة في المنطقة لاستكشافها ولكن المناطق الشهيرة تشمل بحيرة ويندرمير وأولسووتر وهناك غالبا ما ستجد منشآت الرياضات المائية والفنادق وعوامل الجذب.

وقد ترغب الأسر التي معها أطفالا صغارا أن تقوم برحلة إلى "وورلد بياتريكس بوتر" التي تعيد بيتر رابيت وأصدقاءه إلى الحياة.

ومن ناحية أخرى، يمكن للمتنزهين الموسميين أن يشرعوا في صعود جبل سكافيل بيك وهو أعلى جبل في إنجلترا.

• متنزه كارينجورمس باسكتلندا:

الرياضات المائية والسير وركوب الدراجات هي بعض الأنشطة التي يمكن العثور عليها في هذا المتنزه.

ثم هناك عوامل جذب محلية لاستكشافها من معامل التقطير إلى متحف السيارات بينما قد ترغب الأسر أيضا في زيارة مناطق مثل متنزه "لاندمارك فورست أدفنتشار بارك".

وعشاق العائلة الملكية قد يريدون القيام برحلة إلى قلعة بالمورال التي كانت قضت فيها الملكة إليزابيث في السابق العطلات الصيفية، وهي تكون مفتوحة عندما لا تتواجد بها الملكة بالطبع.

ولمحبي الحياة البرية، يضم المتنزه القطط البرية الأسكتلندية وهناك الكثير من جهود الحماية للحفاظ على المخلوقات. وتشمل الحيوانات الأخرى المؤثرة التي يمكن العثور عليها هناك "السنجاب الأحمر" والنسور الذهبية وغير ذلك.